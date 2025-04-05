The Guardian kapağına taşıdı: Türkiye demokrasisinin sonu mu geldi?

İngiliz gazetesi The Guardian, bu haftaki sayısında Türkiye’deki ‘hükümet karşıtı protestoları’ gaz maskeli ve semazen kıyafetli protestocunun illüstrasyonu ve ‘Türkiye demokrasisinin sonu mu geldi?’ başlığıyla kapağına taşıdı.

27 Mart’ta sol eğilimli Fransız gazetesi Libération da benzer bir görseli kullanarak ‘Türkiye’nin Erdoğan’la imtihanı’ manşetiyle çıkmıştı.

The Guardian haftalık dergisinin 4 Nisan sayısının kapağı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Ruth Michaelson imzalı dosyada, Türkiye’nin tam otoriterliğe doğru sürüklenebileceği yazıldı. Ayrıca genç aktivistlerin gözaltına alınmasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iktidarına karşı öfkenin katmerlendiğini haberleştiren Michaelson, protestoların akıbetini değerlendirdi.

Haftalık dergide Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kaleme aldığı görüş yazısı da yer aldı. Pamuk, ‘içten’ yazısında, ‘Türkiye demokrasisinin son kırıntıları’ için endişelerini anlattı.

Daha önce Libération, ‘İstanbullu öğrenciler Erdoğan’ın baskılarına karşı dik duruyor‘ başlıklı haberinde, protestoları sürdüren 20-23 yaşlarındaki üniversite öğrencilerinin görüşlerine yer vermişti.

İngiliz The Economist dergisi de, Batılı ülkelerin, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi otokrasiye dönüştürmesine sessiz kalışını anlatmış ve “Yüz binlerce protestocu demokratik dünyanın sempatisini kazandı. Fakat ne yazık ki görüp görebileceği bundan ibaret kalacak gibi” diye yazmıştı.

Ayrıca İmamoğlu, ABD’nin etkili gazetesi The New York Times’a (NYT) “Cumhurbaşkanının en güçlü rakibiyim. Tutuklandım” başlıklı bir yazı kaleme alarak ‘‘Erdoğan korku cumhuriyeti kurdu’‘ diye yazmıştı.

Ne olmuştu?

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, 23 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanısıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil 51 kişi tutuklanmıştı. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi’ne kayyım atandı.

Gözaltıların başladığı gün üniversite öğrencilerinin başını çektiği protestolar hızla farklı illere yayılmış, yüz binlere ulaşmıştı. Gözaltı, tutuklama ve polisin başta ODTÜ’lüler olmak üzere eylemcilere karşı dozunu artırdığı şiddet dünya medyasında ‘Erdoğan’ın ana rakibi gözaltında’ ve ‘Siyaset kontrolden çıktı’ başlıklarıyla geniş yer bulmuştu.