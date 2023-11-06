The Bear, üçüncü sezon için onay aldı

Başrolünde Altın Küre ödüllü Jeremy Allen White’ın oynadığı ‘The Bear’ dizisi üçüncü sezon için onay aldı.
İzleyicilerine protein ve karbonhidratı bol bir görsel şölen sunan dramedi (dram – komedi) dizisi ‘The Bear’ merakla beklenen üçüncü sezonuyla dönmeye hazırlanıyor.
FX kanalı diziye üçüncü sezon için onay verdi. Yeni sezon 2024’te yayınlanacak.
‘The Bear’ın ikinci sezonunda Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) ve Richie’nin (Ebon Moss-Bachrach) salaş sandviç dükkanlarını üst düzey bir restorana dönüştürme çabaları yer almıştı.