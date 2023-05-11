‘The Bear’ ikinci sezonu duyuruldu: Mutfaktan yükselen sıcaklık artıyor

Altın Küre ödüllü Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı ‘The Bear’ dizisinin ikinci sezonu, 19 Temmuz’da Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.
İzleyicilerine protein ve karbonhidratı bol görsel şölenli güçlü bir dramedi (dram – komedi) sunan ‘The Bear’, merakla beklenen ikinci sezonuyla dönmeye hazırlanıyor.
Jeremy Allen White’a bu sene Altın Küre Ödülü kazandıran dizinin yeni sezonunda mutfaktan yükselen sıcaklık artacak.
Yeni sezonda kadrosuna Emmy ödüllü Bob Odenkirk’ü konuk oyuncu olarak dahil eden The Bear, başarılı oyuncu Molly Gordon’ı da mutfağına davet ediyor.
‘Yes, chef!’ (Tamam, şef!) cümlesinin yeniden yükseleceği The Bear, 19 Temmuz’dan itibaren Disney+’ta.
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