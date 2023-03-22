‘The Banshees of Inisherin’ Pac-Man’den esinlendi: Colm, Padraic’ten kaçabilecek mi?

Bu sene Oscar’dan dokuz adaylık elde etmesine karşın eli boş dönen ama gönüllerin kazananı ‘The Banshees of Inisherin’, Pac-Man’den esinlenen 8-bit bir oyuna uyarlandı.

İrlanda İç Savaşı’nı arka planda belli belirsiz kullanarak iki yetişkin erkeğin biten arkadaşlığını anlatan Banshees of Inisherin, hikayesi, sinematografisi ve oyuncularıyla yılın en güçlü filmlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı.

Martin McDonagh’ın yönettiği, Brendan Gleeson ve Colin Farrell’i başrollerde izlediğimiz film, 1920’li yıllarda İrlanda kırsalında yaşayan Pádraic ve Colm’un arkadaşlığının Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve kendilerini bir çıkmazda bulan ikiliden Pádraic’in arkadaşlıklarını kurtarmaya çalışmasını anlatıyordu.

Filmin Pac-Man’den esinlenen 8-bit (grafiğin önemsenmediği eski tip oyunlar) oyun uyarlaması yapıldı.

Colm karakterinin yönetildiği oyunda, Colm Pádraic’ten kaçmak için labirentvari bir alanda parmaklarını toplayarak pub’a ulaşmaya çalışıyor.

Oyun buradan oynanabilir.