Tarihindeki en yüksek hava sıcaklıklarını yaşayan Britanya’da, kuraklık nedeniyle Thames Nehri’nin kaynağı kuruyor.

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AA’nın The Guardian’dan aktardığı habere göre; The Rivers Trust Politika ve Bilim Direktörü Dr. Rob Collins, ülke genelinde yoğun kuraklık nedeniyle nehrin kaynağının Cirencester’dan, Somerford Keynes’e doğru 8 kilometre aşağı kaydığını söyledi.

Ülkede sıcaklıkların daha da artacağının beklendiğini aktaran Collins, Britanya’nın iklim değişikliği nedeniyle daha uzun kuraklık dönemlerine hazır olması gerektiğini vurguladı: “Değişen iklim koşullarında, azalan bir kaynak için artan rekabet ve sudaki yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerle birlikte, bu tür kuraklık ve su kıtlığı dönemlerinin sıklığının ve şiddetinin yoğunlaşacağını öngörebiliriz.”