TFF’den Beşiktaş’ın ‘kural hatası’ başvurusuna ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor’la oynadığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

Beşiktaş, 4 Nisan’daki başvurusunda maçın 49’uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını belirtmişti. Böylece kural hatası yapıldığı dile getirilmişti.

TFF’nin açıklamasında Tahkim Kurulu’nun bugünkü toplantısında başvuruyu görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Yapılan müzakere neticesinde, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin itirazının reddine oybirliği ile karar verilmiştir.”