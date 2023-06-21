TFF, yarın seçime gidiyor: Tek aday mevcut başkan

Bundan beş sene önce, 2018 referandumunun ve ilk başkanlık-parlamento seçimlerinin de kaybedilmesinin ardından Diken’de, Kılıçdaroğlu’nun ağzından düşürmediği ‘ileri demokrasi’ ülkelerinden muhalefet liderlerinin seçimleri kaybetmeleri ardından istifa ederek partilerinin ve kendi saygınlığını nasıl koruduklarını derlemiştik. O günden bu yana Kılıçdaroğlu’nun vaat ettiği ileri demokrasi ülkelerinden pek çok yeni istifa listeye eklendi.