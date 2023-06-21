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Yaramazlara biraz batar!

TFF, yarın seçime gidiyor: Tek aday mevcut başkan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağan seçimli genel kurul toplantısı, yarın Ankara’da düzenlenecek. Tek adaysa mevcut başkan Mehmet Büyükekşi.

Fotoğraf: AA

TFF genel kurulu, Ankara JW Marriott Hotel’de saat 11:00’de başlayacak. Büyükekşi seçime tek aday olarak girecek.


Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11:00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte düzenlenecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kuruluyla denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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