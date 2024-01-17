‘Tevhid’ bayrağı açan kişiyi yumruklayan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı

İstanbul’da düzenlenen Filistin’e destek mitinginde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açan İsmail Aydemir’i yumrukladığı için tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.

Galata Köprüsü’nde 1 Ocak’ta, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde toplanan 308 sivil toplum kuruluşu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek‘ eylemi düzenlenmişti.

Eylem sonrası elinde taşıdığı ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla yürüyen İsmail Aydemir ile o sırada yoldan geçen Ege Akersoy arasında tartışma çıkmış ve Akersoy Aydemir’e yumruk atmıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Akersoy, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ege Akseroy hakkında bugün tahliye kararı verildi.