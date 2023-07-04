Tesla’nın rakibi tanıtıldı: BYD’den Denza N7

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden Çin merkezli BYD (Build Your Dreams), yeni elektrikli aracı Denza N7’yi tanıttı.

Fotoğraf: BYD/Twitter

Altı farklı versiyonda sunulan modelin başlangıç fiyatı 41 bin 680 dolar. Başlangıçta yalnızca Çin’de satılacak araç için 20 binin üzerinde ön sipariş verildi.

Dün sunumu yapılan aracı CNBC, Tesla’nın Model Y’sinin rakibi olarak duyurdu. Model Y’nin satış fiyatı da 41 bin dolardan başlıyor.

Aracın içindeki sistem, Anroid işletim sistemiyle entegre bir halde çalışıyor. Firma böylelikle gençlere yönelik satışları artırmayı hedefliyor.

Shining bright at the global official launch of the incredible Denza N7, let's take a quick recap of its automotive excellence! #DENZA #N7 pic.twitter.com/daBjc8Y9XD — BYD Global (@BYDGlobal) July 4, 2023

Mercedes-Benz Grup, Denza markasında yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin elektrikli araç teslimatları bir önceki seneye göre ikiye katlanarak 352 bine ulaştı.