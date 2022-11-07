Tesla’nın Cybertruck’ı 2023’ün sonunda seri üretime başlayacak

Twitter’ın yeni sahibi milyarder Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla, fütüristik kamyoneti Cybertruck’ın seri üretimine 2023’ün sonunda başlayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Tesla

Reuters’ın haberine göre Tesla, ABD’nin Teksas eyaletinin Austin şehrindeki fabrikasını 2023’ün ortalarında yeni modeli inşa etmek için hazırlamaya çalıştığını söyledi. Musk bir konferansta “Cybertruck için son turdayız” ifadesini kullandı.

Keskin açılı elektrikli kamyonet, ilk olarak 2019 yılında duyurulmuştu. Tesla’nın büyümesinin anahtarı olması beklenen modelin üretimine gelecek yılın ikinci yarısında kademeli olarak başlanacak, tam kapasite üretimin başlaması 2024’ü bulacak.

Hisseleri geçen hafta erken saatlerde yüzde 4,3 yükselen Tesla, Cybertruck’ın nihai fiyatlandırmasını açıklamadı, aracın üretim versiyonunu göstermedi veya yeni model için pil tedarikini nasıl yöneteceğini belirtmedi.

2019’da Tesla, 40 bin doların altında bir başlangıç fiyatı öngörmüştü, ancak yeni araçların fiyatları o zamandan beri yükseldi ve Tesla, ürün yelpazesindeki fiyatları artırdı.