Elon Musk, Tesla Bot ‘Optimus’u tanıttı

Elon Musk, otomobil şirketi Tesla’nın yeni robotu ‘Optimus‘u tanıttı.

Fotoğraf: Tesla

‘Tesla Yapay Zeka Günü 2022’ etkinliğinde, Musk’ın ve Tesla mühendislerinin sunumunu yaptığı robotu yönlendiren bilgisayar, Tesla’nın otomatik pilota sahip arabalarındaki bilgisayarların bir benzeri.

Geliştirme sürecinde

Yapay zekanın gelişmesi ve günlük yaşama yansıması için çalıştıklarını belirten Musk, çalışmanın halen erken aşamalarında olduklarını söyledi.

Tesla Bot’un önünde daha çok yol var. Tesla Yapay Zeka Günü adlı etkinlikte ilk kez herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan sahneye çıkan yapay zekaya sahip robot şimdilik yürüyebiliyor ve çevresindeki nesnelerle etkileşime geçebiliyor.

Robotun fiziksel ve yazılımsal özellikleri hakkında bilgilerin verildiği etkinlikte Tesla Bot ‘Optimus‘ iç aksamı görünür şekilde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından Tesla çalışanlarının da yardımıyla robot, dış kasasıyla birlikte bazı hareketler yaptı.

Rakiplerinin gerisinde

Boston Dynamics’in Atlas’ı veya Agility Robotics’in Digit’i gibi rakiplerinden geride olan robotun tanıtımından sonra twitter’da bazı kullanıcılar etkinliğin hayal kırıklığına uğrattığında dair paylaşımlar yaptı.