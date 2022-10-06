Tesla’nın Türkiye’ye kuracağı şarj istasyonlarının yerleri belli oldu

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye’de 13 noktaya ‘Supercharger’ adı verilen şarj istasyonu kuracak. Türkiye’den Avrupa’ya Tesla’yla gitmek mümkün olacak.
Otomatik pilot özelliği de sunan Tesla, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek.
150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre gidebilecek. Uzun yolculuklarda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola vermek yeterli olacak.
İstanbul
Şekerpınar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Gebze/Kocaeli
İzmir
Çeşme Otoyolu, Birgi Mahallesi
Kemal Atatürk Mah, 7523. Sk. No:2 / Menemen
Ankara
2 Gazi, Konya Devlet Yolu No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara
Antalya
Konyaaltı Cd. No:1 Muratpaşa/Antalya
Aydın
Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın
Ovaeymir Mah., 40. Sk. No:35 Efeler/Aydın
Balıkesir
Aziziye Mah. Balıkesir Karayolu 10. Km Susurluk/Balıkesir
Bursa Yolu Üzeri 17.km Balıkesir
Bursa
2. Osman Gazi Cd. Osmangazi/Bursa
İstanbul Caddesi, Osmangazi/Bursa
Edirne
Şükrüpaşa, Kıyık Cd. No:254 Merkez/Edirne
Konya
Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. No:276 Selçuklu/Konya
Geçtiğimiz hafta yeni otomobillerinde ultrasonic sensörleri kaldıracağını açıklayan firma, sürücü güvenliği konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylüyor. Sensörlerin yerine daha fazla kamerayla otopilot sürüş güvenliği sağlanacak.
Türkiye’den Avrupa’ya gitmek mümkün olacak
Dünya genelinde 35 binden fazla ‘supercharger’ istasyonu bulunuyor. Faaliyete geçen Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’daki istasyonlarının ardından Türkiye istasyonlarının da açılmasıyla şarj sorunu yaşamadan Türkiye’den Avrupa’ya yolculuk yapmak mümkün olacak.
Şirketin Türkiye operasyonunun ve istasyonların ne zaman açılacağı henüz belli değil.