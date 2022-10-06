Tesla’nın Türkiye’ye kuracağı şarj istasyonlarının yerleri belli oldu

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye’de 13 noktaya ‘Supercharger’ adı verilen şarj istasyonu kuracak. Türkiye’den Avrupa’ya Tesla’yla gitmek mümkün olacak.

Fotoğraf: Tesla

Otomatik pilot özelliği de sunan Tesla, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek.

150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre gidebilecek. Uzun yolculuklarda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola vermek yeterli olacak.

Görsel: Tesla

İstanbul

Şekerpınar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Gebze/Kocaeli

İzmir

Çeşme Otoyolu, Birgi Mahallesi

Kemal Atatürk Mah, 7523. Sk. No:2 / Menemen

Ankara

2 Gazi, Konya Devlet Yolu No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara

Antalya

Konyaaltı Cd. No:1 Muratpaşa/Antalya

Aydın

Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın

Ovaeymir Mah., 40. Sk. No:35 Efeler/Aydın

Balıkesir

Aziziye Mah. Balıkesir Karayolu 10. Km Susurluk/Balıkesir

Bursa Yolu Üzeri 17.km Balıkesir

Bursa

2. Osman Gazi Cd. Osmangazi/Bursa

İstanbul Caddesi, Osmangazi/Bursa

Edirne

Şükrüpaşa, Kıyık Cd. No:254 Merkez/Edirne

Konya

Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. No:276 Selçuklu/Konya

Geçtiğimiz hafta yeni otomobillerinde ultrasonic sensörleri kaldıracağını açıklayan firma, sürücü güvenliği konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylüyor. Sensörlerin yerine daha fazla kamerayla otopilot sürüş güvenliği sağlanacak.

Türkiye’den Avrupa’ya gitmek mümkün olacak

Dünya genelinde 35 binden fazla ‘supercharger’ istasyonu bulunuyor. Faaliyete geçen Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’daki istasyonlarının ardından Türkiye istasyonlarının da açılmasıyla şarj sorunu yaşamadan Türkiye’den Avrupa’ya yolculuk yapmak mümkün olacak.

Şirketin Türkiye operasyonunun ve istasyonların ne zaman açılacağı henüz belli değil.