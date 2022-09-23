Tesla’nın araçlarında ‘güvenlik ihlali’: 1 milyonu aşkın araç geri çağırılacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ABD’deki 1,1 milyon aracını pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağıracağı bildirildi. Tesla, sorun teşkil eden araçların sahiplerini 15 Kasım’dan itibaren mektupla bilgilendirecek.

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AA’nın BBC’nin haberinden aktardığına göre ABD’de konuyla ilgili yetkililerin hazırladığı rapor, araçlarda bir engel tespit edildiğinde pencerelerin doğru tepki vermeyebileceğini gösterdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi bunun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Bu nedenle 1,1 milyon aracın, pencerelerin çok hızlı kapanması ve insanların parmaklarını sıkıştırma ihtimali nedeniyle geri çağrılmasına karar verildi.

Yazılım güncellemesiyle çözülecek

Tesla’nın açıklamasında sorunun bir yazılım güncellemesiyle çözüleceği ifade edildi.

Şirket, ağustostaki üretim testi sırasında otomatik pencerelerle ilgili sorunu fark etti. Bu sorunla ilgili herhangi bir garanti talebi, kaza, yaralanma veya ölüm ihbarı olmadığı kaydedildi.

Sorun teşkil eden araçların sahipleri 15 Kasım’dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.

Şirket belgeleri, 13 Eylül’den sonra üretilen araçların, sorunu çözmek için gereken güncellenmiş yazılıma sahip olduğunu gösteriyor.