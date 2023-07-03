Tesla’dan beklentilerin üzerinde satış

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 466 bin araç satışıyla beklentileri aştı.

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Tesla, bu yıl en az sekiz kez indirime gitti. Şirket, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla fiyat düşürme stratejisini yürütüyor.

Analistler, bu stratejinin ne kadar işe yarayacağı konusunda farklı görüşler bildirmişti.

Reuters’ın aktardığına göre Tesla, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde araç sattı.

Refinitiv anketine katılan analistler, Tesla’nın ikinci çeyrekte yaklaşık 445 bin araç satacağını tahmin ediyordu. Anketteki en düşük tahmin 439 bin 875, en yüksek tahmin 450 bindi.

Açıklanan verilere göre Tesla, ikinci çeyrekte 466 bin 140 araç sattı. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 83’lük artış anlamına geliyor.

Reuters’a konuşan analist Dan Ives, “Fiyat indirimleri Tesla için akıllı bir poker hamlesiydi” dedi.