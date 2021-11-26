Tesla eritip Musk büstü yaptılar: 3 bin 220 dolara satışta

Siyasetin gündemi dolarla ısındı. Peki ya asgari ücret 2 bin 825 lirayken o parayı ve ona yakınını kazanan 10 milyonu aşkın kişinin olduğu memlekette halk nasıl geçiniyor? Tenceler nasıl kaynıyor, kiralar nasıl ödeniyor? Emekçi, öğrenci, emekli olup biten hakkında ne düşünüyor? Bu soruların yanıtını öğrenmek için sokağa çıkıp, kurdaki artış, genel olarak hayat pahalılığı, CHP liderinin meydana inme çağrısı, eylemlerle ilgili ne düşündüklerini sordum.