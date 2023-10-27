‘Terzi’ final sezonuyla geri dönüyor

‘Terzi’ dizisinin üçüncü ve final sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri 3 Kasım’da Netflix’te.

Yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami’nin hikayesini anlatan dizide terziyi canlandıran Çağatay Ulusoy’a, Salih Bademci, Olgun Şimşek Şifanur Gül, Ece Sükan ve Evrim Alasya eşlik ediyor.

Heyecanı zirveye çıkaracak üçüncü sezonda karakterler arasındaki ilişkiler dönüm noktasına ulaşıyor ve bugüne dek çözümlenemeyen sorular nihayet yanıtlanıyor.

3 Kasım’da yayınlanacak olan final sezonu izleyenleri Peyami, Dimitri ve Esvet arasındaki aşk üçgeninin içine son kez çekecek.

Uzun bir yolculuktan evine dönen Peyami’nin Esvet’e karşı hisleri giderek yoğunlaşır. Bu oyuna bir son vermeli ve Dimitri’ye tüm gerçekleri anlatmalıdır. Fakat yaşanan talihsiz olaylar Peyami ve Esvet’in planlarını alt üst edecektir.