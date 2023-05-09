‘Terzi’ dizisinin ikinci sezonu duyuruldu: İlk fragman

‘Terzi’ dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümleri 28 Temmuz’da Netflix’te.

Yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami’nin hikayesini anlatan dizide terziyi canlandıran Çağatay Ulusoy’a, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül eşlik ediyor.

Diziye yeni sezonda Berrak Tüzünataç da dahil oluyor.

Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin ikinci sezonunda izleyiciyi şunlar bekliyor:

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“Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami’nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.”

Yeni sezon, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak.