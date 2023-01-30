Tertip düzen öğreterek ünlü olmuştu: Marie Kondo üçüncü çocuktan sonra ‘dağılmış’

Temizlik kraliçesi, gardırop düzenleme metodu KonMari’nin mucidi Japon girişimci Marie Kondo, üçüncü çocuğunun doğumundan sonra tertip düzen konusunda biraz daha gevşek davrandığını açıkladı.

Marie Kondo’nun üçüncü çocuğu geçen 2021’de doğdu

Japon girişimci Marie Kondo, bütün dünyaya tertip düzen içinde yaşamayı öğrettikten sonra yaptığı bir açıklamayla şaşırttı. The Washington Post’a bir röportaj veren 38 yaşındaki Kondo, 2021’de üçüncü çocuğunun doğumundan sonra ‘evinin dağıldığını ve düzen konusu eskisi kadar titiz olmadığını’ söyledi.

Bakması gereken üç çocuğu olduğu için, ortalığı toplamanın kendisi için eskisi gibi öncelikli olmadığını anlatan Kondo, “hayatımın bu döneminde zamanımı çocuklarıma harcamak benim için daha doğru” diyor.

Neşeye odaklanın

Geçtiğimiz haftalarda ‘Marie Kondo’yla Evde Kurashi: Mekanınızı Organize Etme ve İdeal Hayata Ulaşma’ adlı yeni bir kitap çıkaran Marie Kondo, bu kez ‘derleyin toplayın rahatlayın’ yerine ‘neşeye odaklanın’ diyor.

Japonca ‘yaşam biçimi‘ anlamına gelen ‘Kurashi‘ adlı kitapta, yine son derece basit bir fikirden yola çıkıyor, “Uyandığınız andan tekrar uykuya dalana kadar her ne yapıyorsanız farkındalıkla yapın, bağlantı kurduğunuz kişi ya da şeylerin sizde neşe uyandırıp uyandırmadığına bakın” diyor.

Marie Kondo’nun yaşam tarzı üç çocuk annesi olduktan sonra değişmiş, odak noktası organizasyondan küçük mutluluklara kaymış. Kondo, “Şimdiye kadar profesyonel bir temizlikçiydim bu yüzden evimi düzenli tutmak için elimden gelenin en iyisini yaptım” dedikten sonra şöyle devam ediyor: “Ama şu dönemde benim için önemli olanın evde çocuklarımla vakit geçirmek olduğunu biliyorum.