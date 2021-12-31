Tepkiler, kadınlar plajı açtırmadı

Bangladeşli yetkililer, tepkiler üzerine ‘kadınlar plajı’ kararından vazgeçti.

Fotoğraf: www.businessinsiderbd.com

Dün, her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Cox’s Bazar kentindeki plajın 150 metrelik kısmı sadece kadınlar ve çocukların girebileceği şekilde düzenlendi.

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkedeki yetkililer, bazı kadınlardan gelen talep üzerine böyle bir düzenleme yaptıklarını açıkladı. Kentteki yetkililerden Ebu Sufian, “Kadınlar kalabalık içinde utandıkları, kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyerek kendilerine özel bir plaj istedi” dedi.

Ancak, sadece kadın ve çocukların girebileceği plaj fikri ülke yönetiminin ‘radikal İslamcılara’ boyun eğdiğine dair eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, uygulamayı ‘Talibistan’ diye nitelendirirken çoğu ülkelerinde böyle bir düzenleme istemediklerinin altını çizdi.

Yetkililer geri adım attı ve açıldıktan saatler sonra kadınlara özel plaj fikrinden vazgeçildi.