Tepedeki evinden kendi kurduğu raylı sistemle inip çıkıyor

Rize’nin Kalkandere ilçesinde Ali Rıza Yıldız (88) bir tepe üzerine kurulu evine, 120 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşıyor. Vagona binen Yıldız, beş dakika süren yolculukla tepedeki evinden kolayca inip çıkıyor.

Fotoğraf: DHA

İlçenin Hüseyin Hoca köyünde yaşayan Yıldız, 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız, inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu. Demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Yıldız, tekerlekli vagonu raylara yerleştirdi. Bölgede ‘varangel’ olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoruyla sistemi çalıştırdı.

Sistemin uzaktan kumandayla da çalıştığını söyleyen Yıldız, uzun yıllar Ankara’da yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Bu sistemi iki ayda kurdum. Önce eve malzeme taşıdık, şimdi ulaşım için de güvenle kullanıyoruz. Araç yolumuz var ama biz yine de bu sistemi kullanıyoruz.”

Eşi Harbiye Yıldız ise “İlk başlarda binmek için tereddüt ettim. Ama şimdi korkmadan biniyorum. Çok güvenli. Hiçbir sorun olmadı. İlk başta uzaktan kumanda yoktu. Şimdi uzaktan kumandayla kimseye ihtiyaç kalmadı. Eve kolayca inip çıkıyoruz” dedi.