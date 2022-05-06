RED art istanbul çağdaş sanatçı Hamid Tolouei Fard’ın ‘Tenten İstanbul’da‘ sergisine ev sahipliği yapacak.

Çizimler: Hamid Tolouei Fard

Belçikalı çizer Georges Remi’nin Herge adıyla yayınladığı Tenten’in maceraları Avrupa’nın en çok bilenen çizgi romanlarından.

İranlı ünlü çağdaş sanatçılar ve kaligrafi sanatçısı olan Hamid Tolouei Fard sergide ünlü çizgi roman karakteri Tenten’i çeşitli İstanbul manzaralarında resmediyor.

1961’de yapımı Türkiye ve Yunanistan’da geçen ‘Tintin and the Golden Fleece‘ (Tenten İstanbul’da) filminde karakterin İstanbul’daki macerasını farklı bir gözle izleyen sanatçı, kendi gözündeki İstanbul’u Tenten üzerinden anlatıyor.

Fard sanat yolculuğunu şöyle anlatıyor: “14 sene klasik hat eğitimi aldım. 20 yaşından sonra dijital ortamda yeni dünyalar keşfettim. 16 sene boyunca sürekli geliştirmeye çalıştığım sanat kariyerimin şu an ki durağı pop-art. Yedi yıldır bu yönde üretimler gerçekleştiriyorum.”

Tenten İstanbul’da sergisi, 4-18 Haziran tarihleri arasında Kadıköy’deki RED art istanbul’da görülebilir.