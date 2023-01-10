Temizleyin ya da atın: Hangi oyuncakta ne kadar mikrop birikiyor

Uzmanlar düzenli olarak temizlemeniz veya çöpe atmanız gereken 8 oyuncağı listeledi.

Bir miktar mikrop yine de gerekli. Fotoğraf: Pexels

CNBC’de yer alan habere göre, ABD’deki profesyonel ev hizmetleri firması çocukların sık oynadığı oyuncakların ne kadar mikrop barındırdığını ölçtü ve diğer ev eşyalarıyla kıyasladı.

Ölçümlerde mikrop miktarı CFU (colony forming units) cinsinden ifade edildi. CFU, biyometride mikroorganizmaların sayımında kullanılan ölçü birimine deniyor.

Kaliforniya merkezli Cinch Ev Hizmetleri’nin yaptığı ölçümler, bazı oyuncaklardaki mikrop miktarının, klozet kapağında ya da mutfak lavabosundakinden çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Şirket, ‘Aslında çocukların kendilerinin de ‘mikrop demeti’ olduğunu, yine de hastalıkları engellemek için doğal ürünlerle sağlanacak bir miktar hijyenin gerektiğini’ söylüyor.

İşte dezenfekte etmeniz ya da belli aralıklarla değiştirmeniz gereken oyuncaklar:

Oyun blokları: 31 milyon CFU (Diş fırçası tutucusundaki bakteri miktarının 13 katı)

Slime: 30 milyon CFU (Mutfak lavabosunun 3 katı)

Oyuncak bebek: 13 milyon CFU (Evcil hayvan mama kabının 9 katı)

Küçük oyuncak araba: 40 bin CFU (Banyo musluğunun 2 katı)

Oyun kumandası: 34 bin CFU (Bir evcil hayvanın oyuncak topunun iki katı)

Oyuncak mutfak seti: 17 bin CFU (Mutfak tezgahının 4 katı)

Lastik top: 1,400 CFU (Klozet kapağının 3 katı)

Peluş oyuncak: 70 CFU (Cüzdanın yaklaşık 2 katı)