Televizyon dünyasında erkek egemeliğine son veren gazeteci Barbara Walters öldü

Dün gece ‘evinde sevdiklerinin yanında huzur içinde’ öldüğü açıklanan ABD’li Barbara Walters (93) ülkede büyük bir televizyonda haber sunan ilk kadın gazeteciydi.

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Barbara Walters, 1929’da Büyük Buhran’ın başlangıcında Boston’da doğdu. Yarım asırlık kariyeri boyunca 12 Emmy ödüllü kazandı. Richard Nixon’dan Donald Trump’a kadar her ABD başkanının yanı sıra, birçok müzik ve pop kültürü yıldızıyla röportaj yaptı. 1976’da ABC News’e katılarak ABD’nin ilk kadın haber spikeri oldu.

Walters gazetecilik kariyerine 1961’de NBC’de başladı ve burada kadınların ilgi alanlarına yönelik haberlerin yapımcısı oldu.

1974’te NBC’nin sabah programı Today Show’da bir ABD haber programının ilk kadın yardımcı sunucusu olarak erkek egemen endüstride yükseldi.

ABC’nin akşam bülteninde ilk kadın haber spikeri olarak cam tavanı tekrar yıkmakla kalmadı, medyanın süperstarı oldu.

2000 yılında Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Walters, “Hiç beklemediğim bir hayatla kutsanmış durumdayım” dedi.

Barbara Walters, 52 yıllık kariyerin ardından 2014 yılında, gündüz programı The View’dan emekli oldu.