Telefonunu çalan hırsıza elleriyle kebap hazırladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, girdiği kebapçıda siparişini hazırlayan kebap ustasının cep telefonunu çaldı, sonra da paketini alıp gitti.

Fotoğraf: DHA

5 Kasım Cuma günü Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki bir kebapçıda yaşanan olayda restorana giren bir kişi, sipariş verdikten sonra tezgahın başında beklemeye başladı.

Kebapçı, siparişi hazırlamak için arkasını dönerek ocağa gitti. Bunu fırsat bilen müşteri tezgahın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Biraz daha bekledikten sonra siparişini alan ve parasını ödeyen şüpheli olay yerinden ayrıldı.

İlerleyen dakikalarda cep telefonunun olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığı gören kebapçı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.