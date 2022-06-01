Teksas’taki okul katliamında ölen çocuklar için özel tabut tasarlanıyor

Teksaslı tasarımcı katliamda hayatını kaybeden çocuklara, hayatlarını temsil eden tabutlar yapıyor.

Eliahna Torres için tasarlanan tabutta sevdiği llamas, TikTok and softball boyamaları var

Kişiye özel tabut tasarımı yapan Soul Shine şirketinin sahibi Trey Ganem, hayatını kaybeden 19 çocuk için, üzerinde sevdikleri uygulamalar, karakterler, spor branşı gibi resimlerin olduğu tabutlar hazırlıyor.

Huffington Post‘un haberine göre, “Yalnızca tabut boyamıyoruz, hayatını kaybeden çocukların hayatlarını yansıtıyoruz” diyen Ganem, bu iş karşılığında ailelerden herhangi bir para istemediğini söyledi.

Ganem tasarımlar için kendisine istek geldiğinde bir an bile düşünmediğini, her bir çocuğun ailesiyle konuştuğunu, sevdikleri şeylerle ilgili bilgi aldığını anlattı.

Trey Ganem Fotoğraf: Instagram

Ganem 2017 Sutherland Springs ve Las Vegas katliamlarında da özel tabutlar hazırlamıştı.