Teknoloji devlerinden ‘işler kötü’ sinyalleri

Google, Facebook, Twitter gibi büyük şirketler, işe alımları yavaşlatıyor, çalışanlardan daha iyi performans bekliyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, çalışanlara gönderdiği bilgi notunda, şirketin işe alımları yavaşlatacağını ve en önemli fırsatlara odaklanacağını söyledi.

The Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre, Pichai çalışanlara yazdığı mesajda, “İleriye dönük olarak, daha girişimci olmamız, daha keskin biçimde odaklanmamız ve ekonominin iyi olduğu günlere oranla daha çok çalışmamız gerekiyor” diye yazdı.

Yine geçtiğimiz günlerde WSJ’de yayınlanan haberde, Facebook’un çatı şirketi Meta’nın bir üst düzey isim, yöneticilere gönderdiği iç yazışmada ‘düşük performans gösteren çalışanları belirleyip işten çıkarmalarını’ istedi.

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel de kısa süre önce çalışanlarına şirketin işe alımları yavaşlatacağını açıkladı ve ‘ekonominin kesinlikle beklendiğinden daha hızlı ve daha fazla kötüleştiğini’ söyledi.

Geçtiğimiz günlerde CNN’de yayınlanan habere göre sosyal medya platformu Twitter, şirkete yeni yetenekler kazandırmak için çalışan ekibin üçte birini (yaklaşık 100 kişi) işten çıkardığını ve uzun bir süre yeni işe alım yapmayacağını açıkladı.