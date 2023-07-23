TEİS: İlaç kurundaki yüzde 30’luk artış ilaç yokluğunu bitirmeye yetmez!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç kuruna zammın piyasada bulunmayan ilaçlar sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi: “İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz.”

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru 14 lira 387 kuruş olarak güncellendi.

Güncel kurun bu sabah (23 Temmuz) itibariyle 30.02 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Saydan, ithal ilaçların teminde sıkıntının süreceğini söyledi.

İlaç avro kurunun, normal kura bir türlü yetişemediğini ifade eden Saydan, bu durumun ilacı bulunabilir olmaktan çıkardığını belirtti. Bulunamayan ilacın, ‘en pahalı ilaç’ olduğunu vurgulayan TEİS başkanı şöyle devam etti:

“Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz.

Son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar gözle görülür hale geldi. Bu durumun kökeni, Euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye başlaması. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen avro kuru, reel kurula aynı seyirde ilerliyordu.

Avronun değeri 14 yılda yüzde bin 215 arttı

14 yılda avronun Türk lirasına göre değeri ortalama yüzde bin 215 oranında arttı. Bu sistem, günümüz ekonomik koşullarında çözümsüz hale gelmiş ve artık vatandaşlarımızın ilaçlara ulaşmasını engelliyor. Artık yeni bir çözüm yolu bulmak zorundayız. TEİS olarak bu gelişmeler ve yaşanan sıkıntılar karşısında endişeliyiz ve şaşkınız. Sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmesi yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.

‘İlaç yokluğu’ problemi bahanelerle ve sonuçsuz girişimlerle çözülemez. Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı.”