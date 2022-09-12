TEİS: 3.5 milyon grip aşısı yetmeyecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ay içinde eczanelere gelmeye başlayacak 3,5 milyon grip aşısının ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceğini söyledi.

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Daha önceki yıllarda herkes grip aşısı olabiliyorken birkaç yıldır hastalar risk durumuna göre kademelendiriliyor. E-nabız sistemine göre aşı hakkı olduğunu gören hastalar aile hekimliklerine gidip ‘Reçetem’ sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçeteleriyle eczanelerden aşılarını alabiliyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu söyleyerek bunların fiyatlarının 243 TL olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz iki senede grip aşılarının tedariğinde sorunlar yaşandığını belirten Saydan, şöyle devam etti: “Vatandaş ve biz eczane eczacıları çok zorlandık. Bu dönem geçmiş sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Gelecek 3,5 milyon grip aşısının 85 milyon vatandaşa yetmeyeceği aşikâr. Bu yüzden TEİS olarak inanıyoruz ki, bakanlığımız tarafından getirilen aşı sayısı kademeli olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi aşılanacaktır.”

Her yıl gerekiyor

Grip aşısının her yıl uygulanması gerekiyor. Aşının içeriği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bir yıl önce salgına yol açan virüs tiplerini belirlenmesiyle hazırlanıyor. Aşının koruyucu etkisi, aşıdan iki hafta sonra başlayacağı için aşı için en uygun zaman, hastalık dolaşmaya başlamadan önce eylül-ekim-kasım ayları. Mart sonuna kadar aşıyı olmak mümkün. Koruyuculuğu yaklaşık altı ila sekiz ay sürüyor.

Grip aşısı altı aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk üç ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalı.

Saydan aşılanmanın toplum sağlı için çok önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Aşılar günümüzde kullanılan en güvenli, en etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbı uygulama. Geçmişten günümüze aşılama yöntemi ile dünyada birçok hastalık önlenebildi. Aynı şekilde grip aşısı da her yıl yüzbinlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engelliyor. DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.”