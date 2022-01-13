Tefecilere yönelik ‘Kene’ operasyonu: 115 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tefecilere yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kene’ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 133 şüpheliden 115’i gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın EGM’nin açıklamasından aktardığına göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, bazı kişileri borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan ‘fırsatçılara’ yönelik altı ay süren çalışma sonrasında bu sabah Ankara, Adana ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu kentlerde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda şüphelilerden 115’i gözaltına alınırken, 18’inin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İfadeleri alınmak üzere emniyete davet edilen 27 kişiden 21’inin işlemlerine de başlandı.

Tabanca, vekaletname, kredi kartları

Adreslerdeki aramalarda dokuz ruhsatsız av tüfeği, MP5 otomatik silah, dört ruhsatsız tabanca, birer kılıç ve bıçak, 132 tabanca ve tüfek fişeği, 195 çek ve senet, beş tapu belgesi, 12 noter vekaletnamesi, alacak verecek notlarının bulunduğu belgeler, 177 kredi kartı, 22 pos cihazı, suçta kullanıldığı değerlendirilen 98 bin 295 lira, gümrük kaçağı 490 parfüm, 620 paket sigara, 774 puro, 85 elektronik sigara kiti, 10 bin 752 makaron ve çok sayıda dijital materyal bulundu.



Şüphelilerin verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleriyle tehdit ederek ev, otomobil ve arsalarına el koydukları belirlendi.

2021’de düzenlenen ‘Tefecilik 1’ ve ‘Tefecilik 2′ operasyonlarında 478 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti.

