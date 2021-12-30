TBP başkanı: İçki ve sigaraya yeni zamlar gelebilir

Türkiye Tekel Bayiler Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, içki ve sigaraya yeni zam gelebileceğini duyurdu.

Türkiye, 47 Avrupa ülkesi arasında alkollü içki tüketiminde sonuncu, alkollü içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımından üçüncü sırada.

Aralık ayınca sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de içki ve sigaraya gelen en son zammın ardından daha bir ay geçmedi.

Bu zamların ardından yenisinin gelebileceğini söyleyen Aybaş, şunları kaydetti: “Alkole gelecek zam oranı yüzde 30/35 arası konuşuluyor, sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor. Umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın, fiyatlar düşsün, kaçağa teşvik azalsın, devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin. Yoksa bu zamlar kaçağın yolunu daha da çok açacak, ölümler devam edecek.”