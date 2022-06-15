TBMM Genel Kurulu’nda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi.

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Genel kurulda gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

Partisinin ‘Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurtlarındaki intihar vakaları’nın araştırılmasına ilişkin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, üniversite öğrencisi için yurtta kalmanın bir seçim değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu çaresizliğin sebebinin üniversite yerleşkesi etrafında bulunan ev kiralarının fahiş miktarlara ulaşması olduğunu söyleyen Bahşi, ev sahiplerinin bu mağduriyeti bir fırsatçılığa çevirdiğini belirtti.

Bahşi, şunları dedi: “Ev sahiplerini denetleyen bir üst otorite olmadığı için fırsatçılığı soygunculuğa çevirmekten çekinmemektedirler. Türk devleti, bünyesine aldığı 8 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparken üniversitelerinde okuyan 8 milyon öğrencisine sahip çıkmamaktadır.”

HDP’li Kaya: Resmi kayıtlara yansımayan 10 intihar vakası var

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, binlerce eğitimli, bilinçli, yaşamı seven, araştıran, sorgulayan gencin artık ülkede yaşamı umut edemez halde olduğunu söyledi.

Özellikle devlet yurtları ya da özel yurtlarda kalan öğrencilerin çeşitli trajik olaylarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Kaya, “Resmi kayıtlara yansımayan 10 intihar vakası var. Rektör açıklama yapmıyor, yurt sorumluları iddialara cevap vermiyor, aileler susturuluyor. Gençlerimizin can güvenliği sağlanmıyor. Bütün bunların araştırılması gerekmektedir” dedi.

CHP’li Zeybek: Ekonomik şartlar çok ağır; öğrenciler tarikat baskısı altında

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de gençlerin büyük bir umutsuzluk içinde olduklarını, daha önce yurtlar konusunda verdikleri soru önergesinin de yanıtlanmadığını söyledi: “Ekonomik şartlar çok ağır. Öğrenciler hem bunun baskısı hem de cemaat ve tarikat baskısı altındalar. Sorun sadece Akdeniz Üniversitesine ait yurtlara ait değil. Öğrencilerin birçoğu ciddi bir psikolojik baskı altında kalıyor. Lütfen ‘FETÖ’den ders alınsın. Herkes inançları doğrultusunda yaşasın. Devletin içinde yeni bir yapılanmaya izin vermeyin.”

AKP’li vekil: Hayal ürünü

AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse’yse intihar eden öğrencilerin yakınlarına, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Olayların kişisel olduğunu, gençlerin yurtlarla ilgili şikayeti olmadığını söyleyip cemaat ile tarikat baskısı olmadığını iddia eden AKP’li Köse, sorunların ‘soyut, hayal mahsulü ve uydurmadan ibaret’ olduğunu öne sürdü.

Müzakerelerin ardından İYİ Parti’nin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

HDP’nin ‘Saros Körfezi’nde BOTAŞ’ın yürüttüğü doğal gaz aktarma çalışmaları’ ve CHP’nin ‘çekleri karşılıksız çıkan kişilere verilen hapis cezaları’yla ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.