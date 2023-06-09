Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 37 hava aracı ve beş gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gündüz saatlerinden bu sabaha kadar ada çevresinde Çin’e ait 37 askeri hava aracı ve beş savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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Açıklamada hava araçlarının hava sahasının güneydoğu ve güneybatı bölümlerine girdiği kaydedildi.

Bakanlık, dün gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu hava araçlarının uzun mesafe keşif eğitimi sırasında Ada’nın “hava sahasına” girdiğini bildirmişti. Açıklamada, Tayvan ordusunun, hava araçlarını tespit-takip vasıtaları ve karaya konuşlu füze sistemleriyle takip ettiği belirtilmişti.

Hava sahası, uluslararası hukukta kıyıdan 22 kilometre mesafedeki kara suları üzerindeki hava sahasını içine alan bölgeyi tanımlıyor. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) ise tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilip uyarılıyor.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD’nin Tayvan’daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünün Başkanı Laura Rosenberger’in Ada’yı ziyaret ettiği günlere denk gelmesi dikkati çekti.

Rosenberger, hafta başında Tayvan medyasına yaptığı açıklamada, ABD’nin Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın devamını istediği, Ada’nın öz-savunmasına destek için silah satışını sürdüreceğini ifade etmişti.