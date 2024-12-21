Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık salyangoz kabukları bulundu: İklimle ilgili ipucu sağlayabilir

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazısında 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen salyangoz kabukları bulundu. Kabukların antik dönemdeki iklim koşullarıyla ilgili önemli ipuçları sağlayabileceği belirtildi.

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Yaklaşık 50 hektar alanda 2021’den bu yana sürdürülen Tavşanlı Höyük kazısında bölgenin 8 bin 100 yıllık geçmişi araştırılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığındaki ekibin çalışmasında 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen salyangoz kabukları ortaya çıkarıldı.

Kabukların hangi amaçlarla kullanıldığının tespiti ve arkeoloji dünyasına kazandırabileceği bilgilere ulaşmak için gelecek yıl İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilim insanlarıyla analizler yapılacağı öğrenildi.

Toplu halde bulunan salyangoz kabuklarının yalnızca o dönemin insanlarının yaşam tarzı hakkında bilgi vermekle kalmayacağı düşünülüyor.

Kabukların aynı zamanda antik dönemlerin iklim koşulları ve çevresel yapısıyla ilgili önemli ipuçları sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu çalışmayla özellikle salyangozların kabuk yapısı, mineral birikimi ve karbon izotopları, geçmişteki sıcaklık ve nem oranları gibi detayların ortaya çıkarılması hedefleniyor.