Tatil için Antalya’ya gelen Rus turist babasını öldürdü, annesini yaraladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatile gelen Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı.

Fotoğraf: AA

Çolaklı Mahallesi’ndeki beş yıldızlı bir otelde tatil yapan Dimitri Stepanov, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

AA’nın haberine göre Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiç olduğu değerlendirilen sert bir cisimle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov’a (64) saldırdı ve otelden ayrıldı.

Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Pavel Stepanov’un hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan eşiyse özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stepanov’un cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Dimitri Stepanov’un yakalanması için çalışma başlattı.