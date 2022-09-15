Antalya’da, Estonyalı turist karısını döverek öldürdü

Antalya’nın Kemer ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, karısını otel odasında döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre Kiriş Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Estonya uyruklu Mihhail S. (42) ile eşi Jelana S. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mihhail S. eşini dövdü.

Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Jelana S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jelana S.’nin cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mihhail S., polis ekibince gözaltına alındı.