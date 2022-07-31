Tatil dönüşü bavulundan ‘akrep ailesi’ çıktı

Avusturyalı bir kadın, Hırvatistan’da tatil yapıp eve döndüğünde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Bavulundan 18 akrep çıktı!

Fotoğraf: Tierhilfe Gusental

Yukarı Avusturya eyaleti sınırlarındaki Natternbach’ta yaşayan kadın, dün eve döndüğünde bavulunu boşaltmak için açtığında bir ‘akrep ailesi’yle karşılaştı. Bir akrep ve yavruları bavuluna girmiş ve onunla beraber Avusturya’ya gitmişti.

Şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışırken bu tür durumlarda yardım eden sivil toplum kuruluşu ‘Tierhilfe Gusental’i aradı.

Kuruluşun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Bugün öğleden sonra Natternbach’ta yaşayan bir hanımefendiden telefon aldık. Hırvatistan tatili dönüşünde bavulunda kaçak yolcular olduğunu fark etmiş. Daha açık ifade etmek gerekirse bir akrep ve yavruları. Eve gidip onları aldık. Şu anda Linz’deki bir barınaktalar ve eve dönüş yolculuğuna kadar orada bakılacaklar. Ve, Hırvatistan’a yollanacaklar.”

Avusturya basınındaki haberlere göre son bir yıl içinde Hırvatistan’dan Yukarı Avusturya’ya üçüncü kez akrep geldi. 30 Haziran’da, Linz’de yaşayan bir kadın Hırvatistan dönüşü evinde akrep bulmuştu. Geçen yıl eylül ayında da yine Hırvatistan’dan dönen bir kişinin bavulundan akrep çıkmış hayvan barınağına teslim edilmişti.