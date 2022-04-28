Tatil bölgeleri yaz aylarına doktorsuz giriyor

MESUDE ERŞAN

Gözde tatil yörelerinden olan Muğla’nın Ortaca-Köyceğiz-Dalaman hattındaki kamu hastanelerinde hekimsizlik sıkıntısı sürüyor. Yaz aylarında nüfusu 132 binden, 500 binin üzerine çıkan bölgede sadece bir çocuk hekimi var. Kalp ve damar hastalıkları ile beyin cerrahisi uzmanları ise bulunmuyor.

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Yazın motosiklet kazası çok ama beyin cerrahisi uzmanı yok!

22 Nisan’da TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için yazılı soru önergesi veren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Diken’e, henüz bir yanıt alamadığını ancak konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Çözüm için bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini belirten Girgin, “Önümüz yaz, bölgenin nüfusu dört-beş kat artıyor. Bunun yanı sıra maalesef bölgenin coğrafi yapısından da kaynaklanan çok sayıda motosiklet kazası oluyor. Ama bölgedeki her üç hastanede (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman devlet hastaneleri) de beyin cerrahisi uzmanı yok. Kalp damar hastalıkları uzmanı da yok. Poliklinik yapan tek çocuk hastalıkları doktoru da Ortaca Devlet Hastanesi’nde” dedi.

Öte yandan Dalaman Devlet Hastanesi’nde de bir çocuk hastalıkları uzmanı bulunuyor ancak başhekim yardımcısı olduğu için poliklinik yapmıyor.

Hekimler kamudan birer birer istifa etti

Son 1-1.5 yılda Muğla’daki kamu hastanelerinde görevli yaklaşık 50 hekim görevinden istifa etti.

Hekim sıkıntısının sebeplerinden birinin de bu istifalar olduğunu belirten Girgin, şöyle devam etti: “Geride kalanların, 7 gün, 24 saat boyunca görevleri başında (icap nöbetleri) olması bekleniyor. Bu ağır çalışma koşulları, iktidarın ‘giderlerse gitsinler’ diyerek emeklerini değersizleştirmesi istifalara zemin hazırlıyor. Hekimler, asıl kadrolarının bulunduğunu hastanelerden başka hastanelere geçici görevlendiriliyor. Bu da istifalara yol açan, hastaneleri hekimsiz bırakan faktörlerden biri.”

Girgin soru önergesinde bakan Koca’ya şu soruları sordu:

Muğla il ve ilçelerimizde Hastanelerin Personel Dağılım Cetveli oluşturulurken bölge nüfusu dikkate alınmakta mıdır?

Bölge Hastanelerindeki çocuk doktoru, kardiyolog, beyin cerrahi uzmanı açığı ne zaman giderilecektir?

Bölgedeki kamu hastaneleri için tıbbi malzeme, ekipman, fiziki donanım ve personel artırımı konusunda bir çalışmanız var mıdır?

Alanlarında tek olan hekimlerin 7 gün 24 saat görev başında olmalarının doktor istifaların ne kadar etkili olduğu konusunda bir çalışmanız var mı?

Hastane kadroları yerleşik nüfusa göre

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman devlet hastanelerinin bölgenin sağlık sorununu çözmeye yönelik kurulmadığını söyledi: “Sadece ilçede bir hastane bulunsun, kapasitesi ne olursa olsun mantığıyla, belki de yerel siyasetçilerin bastırmasıyla küçük ölçekli, dar kapsamlı hastaneler yapılmış. Kadroları yerleşik nüfusa göre oluşturulmuş. Ancak yerleşik nüfus ile yaz nüfusu arasında kat kat fark var. Bölgede yılın altı ayı, nüfus 500-600 bine çıkıyor. Üç hastane hekimi, personeli ve tıbbi malzeme ve teknoloji olanaklarıyla bu nüfusun sağlık ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Kaldı ki üçü birleştirse bile tek başına hizmet verecek kapasitede olmaz.”

Üç kamu hastanesi, tek özel kadar etmiyor!

Hastaların merkez hastanelere yönlendirildiğini veya bölgedeki bir özel hastaneye gitmek zorunda bırakıldıklarını anlatan Şahin, şunları söyledi “Ortaca’daki tek bir özel hastanede, bütün devlet hastanelerinden daha fazla hekim, donanım ve yatak bulunuyor. Uygulanan sağlık politikası özeli teşvik ediyor. Ancak özel hastanelerde katkı payları çok yüksek (yüzde 200’e kadar çıkabiliyor). Sağlık hizmetlerinin planlanması nüfus yoğunluğuna göre olmalı.”

Yazın nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların daha da büyüyeceğini belirten Şahin, hekim eksiğinin Muğla merkez ya da Fethiye’deki hastaneden görevlendirmelerle telâfi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Şahin, yerel sağlık yöneticilerinin sorunu bakanlığa rapor ettiğini ancak bu konuda yıllardır hiçbir gelişme kaydedilmediğini aktardı.

Bakanlık soruları yanıtsız bırakıyor

Öte yandan, bölgede yaşayan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi gören ‘YouTuber’ Dilara Bakan, geçtiğimiz şubatta bir video çekerek Bakan Koca’dan hastaneye radyoloji cihazı istedi.

Milletvekili Girgin, 24 Şubat’ta bu konuyla ilgili yine Koca’nın yazılı yanıtlaması için TBMM’ye soru önergesi vermişti. Girgin, bu önergeye de herhangi bir yanıt almadığını söyledi: “Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin personel, hemşire ve doktor eksiğinin giderilmesi ve yatak kapasitesinin artırılması için geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de verdiğimiz soru önergesi de hala yanıtlanmadı. Daha sonra 25 Kasım’da Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kocaya ‘Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edildiği söylenen fakat şimdiye kadar kurulumu yapılmamış ve hizmet vermeye başlamamış kanser tarama cihazımız nerededir? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dört yıldır sonuçlandırılamayan radyoterapi merkezinin yapımı ve sintigrafi cihazlarının tam olarak temini konusunda neden adım atılmamaktadır?’ diye sormuştuk. Buna da maalesef bir cevap verilmedi.”