Tatbikatta role giren hastane çalışanı, güvenlik görevlisini arabayla sürükledi

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi’nde düzenlenen tatbikatta hırsız rolüne ‘kendini kaptıran’ çalışan, güvenlik görevlisini arabayla sürükledi.

‘Pembe kod’ tatbikatında senaryo gereği bir kişi, serviste bulunan bebeği kimsesin bulunmadığı bir anda kaçırdı.

Çocuklarını göremeyen ailenin durumu güvenlik görevlilerine haber vermesinin ardından hastane genelinde pembe kod uygulaması başlatıldı.

Hastane bahçesinde görülen zanlı, araca bindiği anda güvenlik görevlileri camdan içeri atladı ve araba hareket halindeyken bir süre o pozisyonda kaldı. Daha sonra duran

Sağlık ekipleri, kaçırılan bebeği servise getirip sağlık durumunu kontrol etti. Bebek, daha sonra ailesine teslim edildi.