Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Acting’ İstanbullu sanatseverlerle buluştu

Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyuncu ‘Acting’ dün akşam İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Fişekhane’de sergilenen tek perdelik oyunun yazarı Fransız Xavier Durringer. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği oyunda Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz rol alıyor.

Cinayetten hüküm giymiş bir oyuncu-yönetmenin diğer iki hücre arkadaşıyla oyunculuk üzerine sohbetlerini konu alıyor. Dolandırıcı Gepetto, dilsiz Horace ve oyuncu-yönetmen Robert’ın, “Olmak ya da olmamak” sorusuna ‘balıklama dalışları’nın hikayesi.

Oyunculuk sayesinde Robert ve Gepetto arasında bir bağ oluşur. Ancak iki mahkum oyunculuğa aynı anlamı yüklemiez. Gepetto işin yalnızca şöhret kısmındadır, Robert ise oyunculuk sanatına odaklanır. Robert yavaş yavaş tiyatro sahnesine dönüşen bu hücrede Gepetto’ya oyunculuğu öğretmeye başlar…

‘Sektörün şahane bir eleştirisi var’

Erdal Beşikçioğlu, oyun sonrasında şunları söyledi: “Güzel bir oyun, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun. Sanırım izleyici de oyundan büyük keyif aldı. Daha ne olsun dünyanın en mutlu insanıyım ben şu an. Biz bu oyunu Elvin ile birlikte yönettik. Konservatuvardan beri aynı zamanda iyi arkadaşız Elvin’le. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Öyle olunca çalışması da keyifli oluyor.”

‘Magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz’

Genç oyuncularla ilgili fikri sorulan Beşikçioğlu, hiç kimsenin tiyatro sanatçısı olmak istemediğinin altını çizdi: “Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon dünyasının magazinine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz. Bir taraftan o da olur elbette. Ama bir taraftan sahne üzerine sahne üzerinde yetiştirilmiş oyuncular lazım. Sezonunda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa sahne üzerinde sürekli zaman geçirip boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var açıkçası. Sanıyorum bu da zamanla yavaş yavaş yerini bulacak.’’

24-25 Kasım’da Ankaralı sanatseverlerle buluşan oyun bugün İstanbul Fişekhane’de, 10-11 Aralık’ta da başkentte sahnelenecek.