Tat Gıda ‘söylentileri’ Koç Holding’e açıklama yaptırdı

Koç Holding, sahibi olduğu Tat Gıda’nın satışı dahil alternatifleri değerlendirdiğini açıkladı.

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Koç Holding, şirketlerinden Tat Gıda’nın satışı dahil ‘alternatiflerin değerlendirilmesi’ amacıyla çalışma başlatıldığını duyurdu. Şirket, henüz bir karar alınmadığını da dile getirdi.

Koç Holding’in, Tat Gıda adıyla yaptığı ve ‘Haber ve söylentilere ilişkin açıklama’ başlığıyla yayımladığı KAP paylaşımında şunlar dendi:

*Şirketimiz ana ortağı Koç Holding A.Ş. tarafından, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmalara başlanmış olmakla birlikte, bu aşamada somut bir karar alınmamıştır.

*Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında Koç Holding’in bildirimi üzerine sürecin olumsuz etkilenmemesi, şirketimiz ve halka açık ana ortağı Koç Holding’in meşru çıkarlarının korunması amacıyla, söz konusu görevlendirme konusunda açıklama yapılması ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır.