Koç Holding, 630 milyon liralık Arçelik hissesi aldı

Koç Holding, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın sahip olduğu Arçelik hisselerini satın aldı. Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde 0,87’sine denk gelen hisseler için 630 milyon lira ödendi.

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Koç Holding’den KAP’a gönderilen açıklamada, satın almanın nakden ve peşin olarak yapıldığı ve hisse devrinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Arçelik’in işlem öncesi ortaklık yapısına göre, 675,7 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayede Koç Holding yüzde 40,56, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 5,14 hissedar konumunda bulunuyordu.

Arçelik son olarak dünyanın başlıca beyaz eşya üreticilerinden ABD’li Whirlpool’un Avrupa faaliyetlerinin neredeyse tamamını hakim ortak olduğu bir şirket aracılığıyla devralmak için anlaşma imzalamıştı.