Arçelik, Whirlpool anlaşmasını duyurdu: Borsada endeksin üstünde primli

Arçelik, dünyanın başlıca beyaz eşya üreticilerinden ABD’li Whirlpool’un Avrupa faaliyetlerinin neredeyse tamamını hakim ortak olduğu bir şirket aracılığıyla devralmak için anlaşma imzaladı.

Şirket ayrıca Whirlpool’un Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerini satın almak için de mutabakata vardı. Bu satın almanın bedeli daha sonra belirlenecek ve anlaşma altı hafta sonra imzalanacak.

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Arçelik, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gönderdiği açıklamada Whirlpool’un Avrupa faaliyetlerinin hisselerinin Beko Europe adlı yeni kurulacak şirkete devredileceğini bildirdi. Arçelik’in çeşitli şirketler altında Avrupa’da yürüttüğü tüm faaliyetlerde bu şirketin içine alınacak. Beko Europe’ta Arçelik’in yüzde 75, Whirlpool’un yüzde 25 hissesi olacak.

Devir işlemlerinin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Ortadoğu ve Afrika faaliyetleri

Arçelik ayrıca Whirlpool’un Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerini 20 milyon avroya satın almak için prensipte anlaşmaya vardı. Yayımlanan bültende nihai anlaşmanın altı hafta sonra imzalanacağı belirtildi.

Şirketlerin açıklamasına göre Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa varlıklarından oluşacak Beko Europe’un geçen yılki satışları 6 milyar avro düzeyindeydi. Şirket Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve Britanya’da dokuz lokasyonda bulunan 14 üretim tesisiyle Arçelik’in Romanya’daki iki üretim tesisinden oluşacak.

Whirlpool’un Avrupa satışları 2021 yılında 3,4 milyar avro, Arçelik’in Avrupa satışlarıysa 2,6 milyar avro düzeyindeydi.

Açıklamanın öncesinde yüzde 1’e yakın ekside olan Arçelik hisseleri yüzde 9,4 primle 114,4 liraya kadar yükseldi. Saat 13:00 itibariyle yüzde 5,45 primle 110.3 liradan işlem görüyor. BİST 100 yüzde 0,87, BİST 0,69 primli.