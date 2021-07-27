Taşımacılıkta günlük çalışma süresi 11 saati geçemeyecek

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine’ göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek.

Mevzuata göre yönetmelik, karayolları, demiryolları ile deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelik bakımından olanak vermeyen işleri kapsıyor.

Yönetmelikte profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin 9 saati geçemeyeceği, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabileceği bildirildi. Çalışma dönemi, en çok altı ayı geçmemek üzere işveren tarafından belirlenecek.

Eurostat verilerine göre Avrupa’da 2020 yılında Türkiye 44,5 saat ile haftalık çalışma süresi en yüksek ülke oldu. Türkiye, 2011 yılından beri bu konuda Avrupa birincisi. OECD ülkeleri arasında da Türkiye, Kolombiya’nın ardından zirveyi zorluyor.