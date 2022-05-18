Tartışmaları önemsememişti: İBB’de Ongun kaldı, makamı gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun’un yürüttüğü İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığını doğruladı.

Tele1’e konuşan İmamoğlu, Ongun’un farklı bir birimde görev alacağını söyledi.

Fotoğraf: İBB

Ongun, İmamoğlu’nun seçimi kazanıp mazbatasını aldığı Temmuz 2019’dan beri sözcülük görevini yürütüyordu.

Ongun’un organizasyonunu yaptığı İmamoğlu’nun Karadeniz turu, geçmişte iktidara yakın bazı gazetecilerle çekilen fotoğraflar nedeniyle tartışılmıştı. Konu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya, Murat Ongun’la görüştüğünü söyleyerek, Ongun’un, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı. Ongun ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu’nun onayladığını belirterek “Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda” demişti.

Dün Ongun’un çalıştığı birimin kaldırıldığı öne sürülse de yalanlanmıştı.

Ancak Tele1’e konuşan İmamoğlu, İBB sözcülük biriminin kaldırıldığını doğrulayıp Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.