Tarkan isyan etti: İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi

Pop yıldızı Tarkan, depremlerin yarattığı yıkımda yetkililerin sorumluluğuna dikkat çekerek kimsenin hatasını kabul etmemesine isyan etti.

‘Yaşanılan deprem felaketini herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarıyla izlediğini’ söyleyen Tarkan, “Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim” diyerek Instagram hesabından şunları yazdı:

“Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdigi tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.”

‘Sorumlular değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor’

“Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını.. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor.

İnanılır gibi değil.. Çok yazık.. Milletimiz bunu haketmiyor.”