‘Tarihin en büyük müzayedesi’nde ilk bölüm: Microsoft’un kurucularından Allen’a ait eserler rekor fiyata satıldı

Microsoft’un kurucularından Paul Allen’a ait koleksiyonda yer alan 60 eser açık artırmada rekor fiyata, 1,5 milyar dolara satıldı.

Les Poseuses, Ensemble Fotoğraf: Christie’s

Christie’s tarafından ‘tarihin en büyük açık artırması’ diye nitelenen müzayedede 2018’de ölen Allen’ın koleksiyonunda yer alan heykel ve resimler ABD’nin New York kentinde satışa sunuldu.

Müzayede evi Christie’s, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne ve Gustav Klimt’in aralarında bulduğu isimlerin imzasını taşıyan eserlerin hepsinin 100 milyon doların üzerinde fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre bu sanatçıların eserleri kendilerinin en yüksek fiyata satılan yapıtı olarak rekor kırdı.

Satılan en pahalı eser, Fransız ressam Georges Seurat’ın 1888’de yaptığı ‘Les Poseuses, Ensemble’ (küçük versiyonu) 149,2milyon dolara satıldı. Hollandalı ressam Vincent Willem van Gogh’un ‘Orchard with Cypresses’ adlı eseri 117,2 milyon dolara satıldı.

Koleksiyonda, yukarıdaki isimlerin yanı sıra Georgia O’Keefe, Claude Monet, David Hockney, Andrew Wyeth ve Pablo Picasso’nun resimleri ve Alexander Calder ve Max Ernst’in heykelleri de yer alıyordu.

Eserlerin satışından elde edilen para, bu yıl 922 milyon dolara satılan Macklowe koleksiyonunun rekorunu kırdı.

1975’te, çocukluk arkadaşı Bill Gates’le Microsoft’u kuran Allen’ın koleksiyonunda 150 eser vardı. 90 eser de bugün satılacak.

Satıştan elde edilen paranın 2018’de ölen Allen’ın desteklediği bir yardım kuruluşuna aktarılacak.

Öldükten sonra servetinin büyük kısmının sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını isteyen Allen, hayatını kaybettiğinde Forbes dergisine göre 13,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 37’nci zengin adamıydı.