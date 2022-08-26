Microsoft’un kurucusu Paul Allen’ın koleksiyonu satılıyor: Tarihin en büyük müzayedesi

Microsoft’un kurucularından Paul Allen’a ait, 1 milyar dolar (18,18 milyar lira) değer biçilen sanat eseri koleksiyonu kasım ayında açık artırmayla satılacak.

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‘Tarihin en büyük açık artırması’nı düzenleyeceklerini belirten Christie’s Müzayede Evi, satıştan elde edilen paranın 2018’de ölen Allen’ın desteklediği bir yardım kuruluşuna aktarılacağını açıkladı.

1975’te, çocukluk arkadaşı Bill Gates’le Microsoft’u kuran Allen’ın koleksiyonunda Botticelli, Renoir, David Hockney ve Roy Lichtenstein’ın aralarında olduğu isimlerin eserleri yer alıyor.

150 eseri içeren koleksiyonda öne çıkan tablolardan biri Fransız ressam Paul Cezanne’ın ‘La Montagne Sainte-Victoire’ adlı eseri. Esere 100 milyon doların (1 milyar 818 milyon lira) üzerinde değer biçiliyor.

Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti, ”Bu açık artırma başka hiçbirine benzemeyecek. Eserlerin çeşitliliği ve kalitesi göz önüne alındığında eşsiz bir koleksiyon. Birçok kişiye esin kaynağı olan Paul Allen için sanat çok önemliydi” dedi.

Öldükten sonra servetinin büyük kısmının sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını isteyen Allen, hayatını kaybettiğinde Forbes dergisine göre 13,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 37’nci zengin adamıydı.