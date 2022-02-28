Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 112 yıllık iki serum şişesi bulundu

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Kilitbahir Kalesi bölgesinde yürütülen restorasyon çalışmasında toprağa gömülü bulunan 112 yıllık iki serum şişesi müzede sergilenecek.

Fotoğraflar: AA

Namazgah Tabyası’nda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 1910 yılında paketlendiği ve savaşa katılan askerlerin tedavisinde kullandığı tespit edilen içi dolu cam şişelerle ilgili AA muhabirine şöyle konuştu: “Sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içinde saklandığı için bugüne kadar korunmuş ama restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin, inceliğin, dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Tabii içi dolu olan bir serum şişesinin, bir flakonun belki o zaman da Çanakkale Savaşları sırasındaki bir askerin çantasındaki bulunan bir morfin olabilme ihtimali yüksek.

Buradaki bütün hatıraların, malzemelerin, o Mehmetçiğin kullandığı, Mehmetçiğin eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki bu gazi mekanlarındaki bütün o hatıraları yüksek olan malzemeleri, objeleri gün yüzüne çıkartıp, gelen ziyaretçimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale ruhunun bu toprakların nasıl oluştuğunun, bu kahramanlığın, o büyük destanın nasıl yazıldığını gelen ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız.”

Kaşdemir, flakonların Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde yer alan müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.