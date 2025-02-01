Tarihi altın taca müşteri aranırken el kondu

Denizli’de Helenistik döneme ait 70 gramlık altın taç ve parçaları ile iki bronz sikke ve bir gümüş yüzüğe satılmak üzere müşteri aranırken el kondu.

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Sarayköy ilçesinde jandarma ekip bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kimliğini belirleyerek takibe alan jandarma aracını durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gözlük kutusu içine gizlenmiş 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan taç ve parçalarıyla iki bronz sikke ve bir gümüş yüzük bulundu.

Araçtaki S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı.

Ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, C.K. serbest bırakıldı.

Taç Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelendi.

Tarihi eserin milattan önce üçüncü ve birinci yüzyıl arası Helenistik döneme ait krallarca kullanılan paha biçilemez bir taç olduğu ortaya çıktı.