Target, LGBT+ ürünleri satıştan kaldırdı

ABD’li perakende devi, ‘Onur Haftası’ öncesinde satışa sunduğu LGBT+ temalı ürünleri tehditler nedeniyle mağazalardan çekti.

Görsel: Target

BBC’nin haberine göre şirket dün bir açıklama yaparak, ülke çapındaki 2 bin mağazasından bazılarında yaşanan olayların ardından çalışanları korumak için bu adımı attığını belirtti. Bazı eyaletlerde de ürünleri mağazanın arka tarafına taşıdığını söyledi. Online mağazalardan da kaldırılan ürünler arasında, LGBT+ sembolü gökkuşağı motifli tişörtler, kupalar ve benzeri aksesuarlar var.

Target, LGBT+ topluluğunun ve destekçilerinin haklarını savunup varlığını kutlamak için Haziran ayı boyunca düzenlenen ‘Onur Haftası’ etkinlikleri öncesinde satışa çıkardığı ürünlerin bazı müşteriler tarafından yerlere atılarak protesto edildiğini ve tepkilerin çalışanların güvenlik ve huzurunu tehdit eden bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Malezya’da Swatch saatlere el kondu

Target’ta yaşananlar LGBT+ hareketine gösterilen tepkinin dünyadaki tek örneği değil. Markalar daha kapsayıcı bir portre çizebilmek için kampanyalarında LGBT+ bireylere yer verirken muhafazakar topluluklar bu gelişmelerin karşısında duruyor.

Eşcinselliğin yasak olduğu Malezya’da geçen hafta, toplam değeri 14 bin dolar olan gökkuşağı motifli 164 saate el kondu. Saatlerin üreticisi Swatch Group CEO’su Nick Hayek, “Gökkuşağı renklerini kullanan ve barış ve sevgi mesajı veren saat koleksiyonumuzun zararlı olabileceği inanışına şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi. Hayek, ‘Gökyüzünde yılda binlerce kez ortaya çıkan çok güzel doğal gökkuşaklarına nasıl el konacağını merak ettiklerini’ söyledi.